Прокуратурой Кольского района приняты меры по обеспечению своевременного начала учебного года

Прокуратура Кольского района продолжает надзорные мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

Так, 13 августа прокурор района выехал в ряд школ, после чего было проведено совещание с участием главы администрации Кольского района, директоров МБОУ «Лодейненская СОШ» и МБОУ «Верхнетуломская СОШ», а также руководителей подрядных организаций.

На совещании подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения сроков исполнения контрактов на ремонтные работы и обеспечения достижения показателей национального проекта «Молодёжь и дети».

Несмотря на то, что работы на объектах продолжаются — завершаются работы по устройству входных групп, отделке фасадов и внутренних помещений, существует риск незавершения ремонтов к началу учебного года.

В связи с этим главе администрации Кольского района объявлено предостережение о недопустимости срыва реализации национального проекта и нарушений прав обучающихся, гарантированных государством. Аналогичные предостережения направлены заказчикам и подрядчикам.