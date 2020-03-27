Прокуратурой Кольского района в интересах пенсионеров предъявлено свыше 30 исков о взыскании компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно

Прокуратурой Кольского района на системной основе проводятся проверки соблюдения прав пенсионеров. Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан на получение компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Проверки Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда РФ в Кольском районе Мурманской области показывают, что не в полной мере обеспечивается исполнение прав пенсионеров. Указанные обстоятельства являются основанием для взыскания неполученной компенсации в судебном порядке.

Так, за истекший период 2020 года прокуратурой Кольского района в порядке ст. 45 ГПК РФ в целях защиты прав и законных интересов пенсионеров в суд направлено 33 исковых заявления о взыскании компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно на сумму 381 тыс. рублей.

В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено 20 исковых заявлений на сумму 201 тысяч рублей.