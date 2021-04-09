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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.21 12:30

Прокуратурой Кольского района выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности на территории городского поселения Кола

Прокуратурой Кольского района Мурманской области совместно со специалистами отдела надзорной деятельности по Кольскому и Печенгскому районам УНД ГУ МЧС России по Мурманской области и Кольским филиалом ГПС МО ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории городского поселения Кола.

Проверкой установлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем, прокурором Кольского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования Кольский район принять меры по оборудованию улиц Южная, Новая, Нагорная, Зеленая Набережная гп. Кола источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Решением Кольского районного суда от 17.03.2021 исковое заявление прокурора удовлетворено, на администрацию муниципального образования Кольский район возложена обязанность в течение года со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по устранению выявленных нарушений.

Также судом рассмотрены и удовлетворены исковые заявления прокурора Кольского района, направленные в суд по итогам проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории муниципальных образований пгт. Мурмаши, гп. Кильдинстрой, гп. Молочный, сп. Ура-Губа, гп. Верхнетуломский.

Фактической исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.

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