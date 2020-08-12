Прокуратурой Кольского района выявлены нарушения в деятельности учреждения при исполнении муниципального контракта

Прокуратурой Кольского района в ходе проверки установлено, что в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района», МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» по итогам проведения электронного аукциона был заключён муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой по адресу: нп. Зверосовхоз ул. Набережная, 8, 9 и 10.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ 15 мая текущего года на основании календарного графика производства работ. Вместе с тем до 8 июля подрядная организация к выполнению работ по благоустройству дворовой территории в нп. Зверосовхоз не приступила.

МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» Кольского района в нарушение федерального законодательства полный комплекс мероприятий по контролю во исполнение муниципальный контракта своевременно не реализован, вопрос об одностороннем расторжении контракта рассмотрен фактически только 2 июля, по истечении длительного времени бездействия со стороны подрядчика.

Кроме того, учреждением за анализируемый период времени требования об уплате неустоек, пеней, штрафов в адрес подрядчика не выставлялись, контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, надлежащим образом не выполнен.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес директора МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» внесено представление, которое находится на рассмотрении.