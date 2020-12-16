Прокуратурой Кольского района выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Прокуратурой Кольского района совместно с ОНДиПР Кольского и Печенгского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности образовательных организаций.

В ходе проверки выявлены нарушения требований федеральных законов «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» в деятельности МОУ «Мурмашинская СОШ №1», МОУ «Шонгуйская СОШ», МОУ «Кильдинская ООШ», МДОУ детские сад №37», МДОУ»Ддетский сад №8», МДОУ «Детский сад №9, МДОУ детские сады №№ 5, 12, 18 и 20.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности препятствует своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые, вопреки требованиям ст. 28, 41 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», могут повлечь за собой наступление трагических последствий с причинением вреда здоровью, массовую гибель людей, находящихся в Учреждении, в том числе и несовершеннолетних обучающихся.

В целях устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности в адрес руководителей образовательных организаций 9 декабря 2020 года внесено 11 представлений, в отношении должностных образовательных учреждений вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ.