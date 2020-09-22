Прокуратурой Кольского района выявлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления

Прокуратурой Кольского района во исполнение поручения прокуратуры Мурманской области была проведена выездная проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления обществом с ограниченной ответственностью «ИКС».

Установлено, что организация осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания, размещению отходов I-IV классов опасности, а также иную предусмотренную Уставом деятельность по месту нахождения производственной площадки, расположенной в Коле.

Проверка показала, что при осуществлении уставной деятельности по месту нахождения промплощадки ООО «ИКС» в нарушение ст.ст. 3, 51 федерального закона от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 13.4 закона № 89-ФЗ, ч. 1 ст. 22 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» осуществляется накопление разнородных отходов производства и потребления: лом и отходы, содержащие незагрязненные чёрные металлы в виде изделий, кусков, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, аккумуляторы свинцовые - 2 класс опасности, отходы отработанных масел, провод медный, утративший потребительские свойства - 3 класс опасности. Отходы размещены на используемом земельном участке, не защищены от атмосферных осадков и ветров.

Кроме того, проверка показала, что организация в нарушение ст.ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 39 федерального закона от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при осуществлении деятельности складирует отходы отработанных масел непосредственно на почвенном покрытии.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора организации внесено представление, которое находится на контроле у прокуратуры района.

Кроме того, по постановлению прокуратуры района директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.