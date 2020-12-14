Прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения при отстранении работника от работы в связи с отказом от профилактической вакцинации

В прокуратуру Ловозерского района Мурманской области обратилась жительница Ловозерского района, работающая аппаратчиком химводоочистки насосной станции МУП «Водоканал-Ревда», которая приказом работодателя была отстранена от работы в связи с отказом от профилактической прививки.

Проведенной по заявлению проверкой установлено, что приказами руководителя предприятия на работников насосной станции, персонал участка аварийно-восстановительных работ и транспортного участка, была возложена обязанность по прохождению вакцинации от гриппа.

Вместе с тем, профилактическая вакцинация является обязательной только для граждан, чьи работы связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень таких работ определён постановлением правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825.

Пройти профилактическую вакцинацию обязаны, в том числе, граждане, занятые на работах по отлову и содержанию безнадзорных животных, обслуживанию канализационных сооружений, работах с кровью и биологическими жидкостями человека, а также занятые в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Трудовая функция аппаратчика химводоочистки насосной станции, как и всего персонала насосной станции, участка аварийно-восстановительных работ и транспортного участка предприятия не связана с выполнением таких работ, а значит возложение на них обязанности по вакцинации нарушает предусмотренное статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» право гражданина на отказ от профилактических прививок.

В результате принятых мер прокурорского реагирования приказ работодателя, которым профилактическая вакцинация признана обязательной для всех работников предприятия, приведён в соответствие с требованиями федерального законодательства, приказ об отстранении заявителя от работы в связи с отказом от профилактической прививки отменён как незаконный.