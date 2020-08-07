Прокуратурой Мончегорска возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения управляющей компанией условий лицензии на управление домами

Прокуратурой Мончегорска в связи с поступившим коллективным обращением жильцов одного из многоквартирных домов на территории Мончегорска проведена проверка соблюдения управляющей компанией требований закона о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами.

В ходе проверки проанализировано соблюдение управляющей компанией лицензионных требований в области непосредственного содержания многоквартирных домов, соблюдения дисциплины расчетов за поставленные энергоресурсы и иные требования.

Как показала проверка, большинство обслуживаемых домов управляющей компанией содержалось ненадлежащим образом. Несвоевременно производилась уборка дворовых территорий, допускалось разрушение фасадов и отмосток, не проводилась работа по удалению с фасадов посторонних надписей и объявлений, допущено накопление значительной задолженности за энергоресурсы.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении руководителя управляющей компании возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП, наказание за которое предусмотрено в виде штрафа до 100 тысяч рублей либо дисквалификации на срок до трех лет.

Кроме того, в управляющую компанию внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений.