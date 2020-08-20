Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения требований трудового законодательства в части соблюдения сроков выплаты заработной платы

Прокуратурой города Мончегорска на основании поступившего обращения заявителя была проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства организацией, осуществляющей обслуживание контрольно-кассовой техники.

Во время проверки было установлено, что двум работникам в период с января по май 2020 года заработная плата выплачивалась не в установленные сроки (с 26 по 8 число каждого месяца), то есть с нарушением требований статьи 136 ТК РФ.

По фактам выявленных нарушений прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Кроме того, с целью устранения вышеназванных нарушений и их недопущения впредь, в адрес субъекта хозяйственной деятельности, допустившего нарушения, внесено представление.