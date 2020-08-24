Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения закона в сфере электроэнергетики

Прокуратурой Мончегорска в преддверии подготовки города к предстоящему зимнему сезону проведена проверка соблюдения требований закона электросетевыми организациями. В ходе проверки с привлечением специалистов государственного противопожарного надзора осмотрены объекты городских электрических сетей, в том числе, распределительные и трансформаторные подстанции.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства в области безопасности зданий и пожарной безопасности техническое состояние зданий подстанций не соответствует закону. Имеются частичные разрушения кирпичной кладки, фундамента, металлических элементов конструкции. Не проводится работа по очистке фасадов подстанций от многочисленных рисунков и надписей, в том числе, нецензурного характера. Допускаются нарушения требований пожарной безопасности, что может повлечь выход из строя сетевого оборудования, прекращение подачи электричества в жилые дома.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении руководителя сетевой организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях». В отношении ответственного за пожарную безопасность должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ.

Кроме того, внесено представление об устранении нарушений.