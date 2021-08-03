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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 08:45

Прокуратурой Мончегорска защищены права 82-летнего пенсионера на возможность после смерти быть похороненным рядом с ранее умершей супругой

Прокуратурой города Мончегорска в связи с обращением пенсионера 1939 г.р. проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле.

Гражданин обратился в муниципалитет с просьбой предусмотреть для него возможность после смерти быть похороненным на одном земельном участке с ранее умершей супругой, однако, ему было отказано по причине отсутствия, по мнению муниципалитета, свободного места в районе существующего захоронения.

Данный отказ противоречит требованиям федерального закона «О погребении и похоронном деле», которыми закреплено, что земельный участок под захоронение должен предоставляться таким образом, чтобы гарантировать возможность захоронения на этом же участке супруга либо иного близкого родственника умершего лица.

В связи с выявленными нарушениями закона руководителю муниципального учреждения, ответственного за функционирование кладбища, внесено представление с требованием обеспечить возможность для гражданина после смерти быть погребенным на одном участке с ранее умершей супругой.

Кроме того, прокуратурой города принесён протест на муниципальные правила функционирования городского кладбища, которые не предусматривают безусловной возможности захоронения супругов или близких родственников на одном участке, как того требует закон, а также не предполагают возможности обращения граждан за выделением участков большей, чем 5 кв. метров, площади для устройства родовых захоронений.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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