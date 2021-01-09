Прокуратурой Мурманской области организованы проверки по фактам травмирования юных северян во время отдыха

Прокуратурой Мурманской области организована проверка по сведениям из средств массовой информации о травмировании 8 января малолетнего ребёнка о сваленный строительный мусор при катании на снежной горке у горнолыжного комплекса «Южный склон».

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, 7 января, прокуратурой Мурманской области было дано поручение прокурору Кольского района о проведении проверки по информации ресурса Хибины.com о получении травмы ребёнком при обрыве креплений качелей, установленных на набережной в г. Кола.

В ходе проверки будет установлено соответствие поставленного оборудования предъявляемым требованиям безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.