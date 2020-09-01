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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.20 11:00

Прокуратурой Мурманской области продолжается работа по снижению административного давления на бизнес

Вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности остаются на постоянном контроле органов прокуратуры. В 2020 году прокуратурой Мурманской области продолжается системная работа, направленная на недопущение ущемления прав субъектов предпринимательской деятельности, снижение административного давления со стороны контролирующих и надзорных органов.

В истекшем периоде 2020 года органами прокуратуры в рассматриваемой сфере выявлено свыше 800 нарушений закона, опротестовано 170 нормативных правовых актов, внесено 127 представлений, по результатам рассмотрения которых 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 19 лиц по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности.

В ходе надзорных мероприятий в первую очередь органами прокуратуры области уделяется внимание обоснованности проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов. В текущем году правительством Российской Федерации установлен мораторий на проведение проверок контролирующими органами в отношении отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В этой связи прокуратурой области исключено 1020 плановых проверок из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

В отношении органов контроля, своевременно не принявшим решения об исключении плановых проверок из ежегодного плана, а также нарушившим порядок принятия решений об исключении проверок, установленный постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», прокурорами приняты меры прокурорского реагирования.

Всего органами прокуратуры внесено 5 представлений руководителям Государственной инспекции труда в Мурманской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области и Главного Управления МЧС России, ФКУ ФПС № 48 МЧС России по Мурманской области, главам администраций городов Апатиты и Кандалакша, которые рассмотрены, удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 2 протеста, которые рассмотрены, удовлетворены.

Усилия прокуроров также сосредоточены на пресечении незаконных внеплановых проверок. Например, за проведение внеплановой выездной проверки без издания распоряжения (приказа) о её проведении по постановлению прокурора Кольского района глава администрации г.п. Верхнетуломский привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа.

По фактам привлечения должностными лицами администрации города Оленегорска, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке лиц, нарушения сроков проведения плановой выездной проверки по постановлению прокурора города 3 должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ и им назначено административное наказание в виде предупреждения.

 

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