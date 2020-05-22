Прокуратурой Мурманской области проводится проверка по факту паводка в селе Ковда Кандалакшского района
Прокуратура г. Кандалакши Мурманской области по поручению прокурора Мурманской области проводит проверку соблюдения требований о предотвращении чрезвычайных ситуаций.
Установлено, что в качестве меры предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, был осуществлен водосброс через Ляхкоминский гидроузел в русло реки Ковда, вследствие чего была подтоплена дорога к поселку Ковда Кандалакшского района.
В настоящее время на данной территории находится около 60 человек.
По итогам надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка своевременности и полноте действий органов и организаций в части обеспечения населения поселка ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.