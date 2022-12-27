Прокуратурой Мурманской области выявлено свыше 500 нарушений в сфере земельных отношений

Органами прокуратуры Мурманской области проведена проверка исполнения органами государственной власти и местного самоуправления законодательства при предоставлении государственных и муниципальных услуг в области земельных правоотношений.

Проверками выявлены многочисленные нарушения порядка учёта граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, нарушения сроков направления запросов в соответствующие государственные органы, нарушения сроков постановки лиц на учет для предоставления земельных участков в собственность, нарушения при рассмотрении ходатайств об установлении публичных сервитутов, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, противоречащие действующему законодательству, и иные нарушения.

К примеру, прокурором г. Мончегорска выявлены нарушения в части обеспечения получения муниципальных услуг через МФЦ в деятельности местной администрации, которые выразились в отсутствии возможности оказания ряда услуг в анализируемой сфере территориальным МФЦ («Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»).

По результатам проверки в администрацию города Мончегорска направлено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

Всего по результатам работы в истекшем периоде 2022 года органами прокуратуры области в сфере земельных отношений выявлено 549 нарушений закона, с целью устранения которых внесено 91 представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 15 лиц. На противоречащие закону правовые акты принесено 128 протестов, в суд направлено 20 исковых заявлений.

Работа на данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба Мурманской областной прокуратуры.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news?item=84190672