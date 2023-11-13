Прокуратурой Мурманской области за 9 месяцев 2023 года к ответственности привлечены свыше 500 сотрудников правоохранительных органов

Мурманская областная прокуратура опубликовала информацию о состоянии прокурорского надзора за рассмотрением правоохранительными органами нашего региона сообщений о преступлениях за 9 месяцев текущего года.

За 9 месяцев этого года прокурорами проведено более 400 проверок исполнения законов в указанной сфере, по результатам которых выявлено 26 тысяч нарушений. В результате принятых мер к недопущению фактов укрытия правоохранительными органами преступлений на учёт поставлено порядка 1,3 тысячи преступлений.

К примеру, в июле текущего года в органах внутренних дел было зарегистрировано сообщение о нанесении мужчиной ножевого удара в область живота потерпевшего. По результатам рассмотрения органом предварительного расследования вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Изучив материалы указанной проверки, орган прокуратуры установил, что, несмотря на наличие в них достаточных данных, указывающих на совершение уголовно наказуемого деяния, следственным органом принято незаконное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вследствие чего преступление не поставлено на учёт, уголовное дело не возбуждено, не приняты меры к оперативному сбору доказательств, нарушены права потерпевшего.

В результате принятия мер прокурорского реагирования необоснованное постановление отменено, возбуждено уголовное дело. Тем самым не допущен факт укрытия тяжкого преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью гражданина, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений законов при рассмотрении сообщений о преступлениях, прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено более 400 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены свыше 500 сотрудников правоохранительных органов.