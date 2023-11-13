В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подрядПоезд Деда Мороза в начале 2024 года прибудет в Апатиты и Оленегорск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 09:30

Прокуратурой Мурманской области за 9 месяцев 2023 года к ответственности привлечены свыше 500 сотрудников правоохранительных органов

Мурманская областная прокуратура опубликовала информацию о состоянии прокурорского надзора за рассмотрением правоохранительными органами нашего региона сообщений о преступлениях за 9 месяцев текущего года.

За 9 месяцев этого года прокурорами проведено более 400 проверок исполнения законов в указанной сфере, по результатам которых выявлено 26 тысяч нарушений. В результате принятых мер к недопущению фактов укрытия правоохранительными органами преступлений на учёт поставлено порядка 1,3 тысячи преступлений.

К примеру, в июле текущего года в органах внутренних дел было зарегистрировано сообщение о нанесении мужчиной ножевого удара в область живота потерпевшего. По результатам рассмотрения органом предварительного расследования вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Изучив материалы указанной проверки, орган прокуратуры установил, что, несмотря на наличие в них достаточных данных, указывающих на совершение уголовно наказуемого деяния, следственным органом принято незаконное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вследствие чего преступление не поставлено на учёт, уголовное дело не возбуждено, не приняты меры к оперативному сбору доказательств, нарушены права потерпевшего.

В результате принятия мер прокурорского реагирования необоснованное постановление отменено, возбуждено уголовное дело. Тем самым не допущен факт укрытия тяжкого преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью гражданина, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений законов при рассмотрении сообщений о преступлениях, прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено более 400 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены свыше 500 сотрудников правоохранительных органов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
-Правовая консультация (18+)Обязан ли работодатель индексировать заработную плату? Ответ знает эксперт «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30«МедПросвет». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в стране в октябре замедлилась до 0,83%, годовая ускорилась до 6,69%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро снижается на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика