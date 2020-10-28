Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска выявлены нарушения при получении мер социальной поддержки

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка по обращению гражданина о нарушении его прав в связи с незаконным отказом пенсионного фонда в назначении единовременных выплат во исполнение Указов Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Проверка показала, что отказ Ппенсионного фонда в предоставлении социальных выплат был мотивирован тем, что денежные средства были ранее уже назначены и выплачены на расчётный счёт матери ребёнка.

Вместе с тем, решением Октябрьского районного суда в мае 2017 года, мать несовершеннолетнего была лишена в отношении ребёнка родительских прав, в связи с чем, утратила основания для получения меры социальной поддержки.

В соответствии с Правилами осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г . № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г . № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», утвержденных постановлением правительства РФ от 09.04.2020 № 474, проверка обстоятельств, препятствующих назначению социальных выплат семьям, имеющим детей, возложена на территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

Однако сведения о факте лишения родительских прав не запрашивались, что повлекло неправомерное назначение выплат и одновременно незаконный отказ в их предоставлении единственному законному представителю ребёнка.

В связи с изложенным, прокуратурой округа в территориальный орган пенсионного фонда внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в территориальный отдел полиции направлена информация для проведения проверки по данному факту в порядке ст. 144-145 УПК РФ.