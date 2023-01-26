Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 08:20
Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска организована «горячая линия» по вопросам теплоснабжения
Задать свои вопросы и сообщить о возможных нарушениях в указанной сфере можно по будням - с 9.00 до 13.00, а также - с 14.00 до 18.00 по телефонам: (8-815-2) 45-43-02, (8-815-2) 45-48-26.
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Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
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