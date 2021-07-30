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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 11:30

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска выявлены нарушения при подготовке к отопительному периоду

На постоянном контроле органов прокуратуры находится подготовка к отопительному сезону 2021-2022 г.г. управляющими организациями, ресурсоснабжающими организациями, а также органами местного самоуправления.

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в июле 2021 года установлено, что рядом организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Октябрьского административного округа г. Мурманска, допущено отставание от согласованных с теплоснабжающими организациями графиков промывок и опрессовок внутридомовых тепловых сетей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа руководителям ООО «Ленинское ЖЭУ № 9», ООО «Уютный дом», ООО «УК Мурманской области», ООО «УК Заполярье Сервис», ООО «ЖУ «Заполярье» внесены представления об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

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