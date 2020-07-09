Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения в деятельности управляющей организации «Никельская УК»

Прокуратурой Печенгского района по обращению жителя гп. Никель, проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в части содержания общедомового имущества управляющей организацией. В её ходе были установлены многочисленные нарушения Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлениями правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Установлено, что отмостка дома, расположенного в пгт. Никель, пр. Гвардейский, 24, частично разрушена. Частично отслоен штукатурный слой фасада, цоколя, откоса 2 подъезда, на внутренних стенах двух подъездов имеются трещины и следы залива с кровли, красочный слой имеет дефекты. Целостность кровли дома также нарушена, происходит течь по водостокам 1, 2 подъездов. Полы и ограждения лестничных маршей имеют частичное разрушение цементной стяжки пола в тамбурах и частичное отслоение плиток на площадках лестничных клеток, поручни и стойки металлического ограждения лестничных маршей частично отсутствуют. Также частично отсутствует вторая нитка остекления и вторые рамы. Тамбурные двери двух подъездов находятся в неудовлетворительном состоянии, а в подъезде № 3 и вовсе отсутствуют.

Неисполнение управляющей организацией ООО «Никельская УК» обязательств по договору управления многоквартирным домом, несвоевременное проведение текущего ремонта многоквартирного дома, привело к значительной степени износа общего имущества многоквартирного дома и повлекло за собой нарушение требований жилищного законодательства и жилищных прав граждан.

По выявленным фактам прокуратурой района в адрес директора управляющей компании внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.