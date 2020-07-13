Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения в деятельности управляющей организации ООО «Краски»

Прокуратурой Печенгского района по обращению жителя гп.Никель была проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в части содержания общедомового имущества управляющей организацией.

В ходе проверки в доме № 1 по ул. Бредова были выявлены нарушения Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, постановления правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

На клеевой окраске потолка и стен наблюдается образование трещин, на масляной окраске стен – трещины, отслоение красочного слоя; на 1-ом этаже наблюдается отслоение штукатурного слоя на стене. На 5-ом этаже отсутствуют 2-е стойки металлического ограждения лестничного марша, на 3-ем этаже – поручень, на 1-ом - требуется ремонт бетонного пола в тамбуре. Также на 3-ем этаже отсутствует оконное ограждение, на 2-ом - отсутствуют внутренние рамы большого окна, а тамбурные и подвальные двери требуют замены.

Неисполнение управляющей организацией ООО «Краски» обязательств по договору управления многоквартирным домом, несвоевременное проведение текущего ремонта многоквартирного дома, привело к значительной степени износа общего имущества многоквартирного дома и повлекло за собой нарушение требований жилищного законодательства и жилищных прав граждан.

По выявленным фактам прокуратурой района в адрес директора управляющей компании внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.