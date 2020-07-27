Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка по информации и.о. руководителя ГОКУ «Печенгское лесничество» о том, что на земельном участке, граничащем с землями лесного фонда, а также в расположенном на нём нежилом здании осуществляется размещение, хранение и сортировка твёрдых бытовых отходов.

На момент проведения проверки прокуратурой района был зафиксирован факт выгрузки автомобильным транспортом твёрдых коммунальных отходов.

Проверкой также установлено, что данный земельный участок не относится к объектам размещения отходов производства и потребления в Мурманской области, включенных в государственный реестр, утвержденный постановлением правительства Мурманской области от 07.10.2016 № 492-ПП/10 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Мурманской области».

Из вышеизложенного следует, что обществом с ограниченной ответственностью были нарушены требования в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании отходов производства и потребления.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании отходов производства и потребления).

Постановлением Печенгского районного суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, с целью устранения нарушений прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.