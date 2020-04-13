Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения законодательства при приёме несовершеннолетних на обучение

Прокуратурой Печенгского района в рамках рассмотрении обращения гражданина проведена проверка соблюдения общеобразовательными учреждениями района требований законодательства при приёме несовершеннолетних на обучение.

Установлено, что в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 19» в феврале 2020 года допущен отказ родителю, заявившему о наличии у него преимущественного права, в принятии заявления о приёме ребёнка в первый класс. Причиной отказа послужил факт непроживания ребёнка на территории, закрепленной за данной школой. Родителю было разъяснено, что его заявление будет принято только после 1 июля текущего года, то есть после заполнения мест детьми, проживающими на территории, закрепленной за данной школой.

Между тем, старший ребёнок заявителя уже обучается в данной школе, и п. 3.1 ст. 67 Закона «Об образовании» предусматривает требование о преимущественном праве детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства на прием для обучения в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

В целях устранения нарушений прокуратурой района по результатам проверки внесено представление начальнику отдела образования администрации Печенгского района.