Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 10:45
Прокуратурой Первомайского административного округа выявлена задолженность за поставленные энергоресурсы по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 7 млн рублей
Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в ходе мониторинга состояния законности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлен факт наличия у ФГБОУ ВО «МГТУ» задолженности перед ресурсоснабжающими организациями Мурманска за предоставление коммунальных услуг в размере более 7 млн рублей.
Учитывая характер выявленных нарушений законодательства о закупках и гражданского законодательства, а также прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, прокуратурой округа 20 мая текущего года руководству образовательной организации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры округа.
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