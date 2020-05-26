Прокуратурой Первомайского административного округа выявлена задолженность за поставленные энергоресурсы по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 7 млн рублей

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в ходе мониторинга состояния законности в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлен факт наличия у ФГБОУ ВО «МГТУ» задолженности перед ресурсоснабжающими организациями Мурманска за предоставление коммунальных услуг в размере более 7 млн рублей.

Учитывая характер выявленных нарушений законодательства о закупках и гражданского законодательства, а также прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, прокуратурой округа 20 мая текущего года руководству образовательной организации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры округа.