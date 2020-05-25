Прокуратурой Первомайского административного округа выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих компаний

Прокуратурой округа в порядке надзора на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований действующего жилищного законодательства в сфере соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, исполнения требований жилищного законодательства в деятельности организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда на территории округа.

По результатам проверки 19 мая текущего года в деятельности ООО «УК Мурманремстрой», ООО «Алые паруса», ООО «МУРМАН – СИТИ», ООО «ТехСервис Плюс» и ООО «КОМФОРТ» выявлены нарушения жилищного законодательства в связи с ненадлежащим осуществлением управляющими организациями мероприятий по управлению МКД и содержании их территорий, не соблюдением обеспечительных мер санитарно-эпидемиологического благополучия жителей МКД, вследствие чего 21 мая прокуратурой округа в адрес руководителей названных управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона.