Прокуратурой Терского района выявлено место образования несанкционированной свалки, размещенной в землях населённых пунктов в водоохранной зоне

Во время проверки было установлено, что на открытом грунте в хаотичном порядке расположены твёрдые отходы в виде бутылок из стекла и пластика, полиэтиленовых пакетов, различных видов тары, утратившей потребительские свойства, из картона, полимерных материалов, строительные материалы, противогазы, сухие листья и ветки.

Непринятие мер по своевременному сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов, недостаточной работы по организации экологического воспитания влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду.

По фактам выявленных нарушений 8 июня этого года прокурором района в адрес главы администрации Терского района внесено представление.