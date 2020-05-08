Прокуратурой выявлено 227 нарушений, допущенных органами предварительного расследования Октябрьского округа при учёте преступлений

Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска обобщены результаты надзора за исполнением законов в сфере уголовно-правовой статистика за I квартал 2020 года. Анализ проведенной работы показал, что правоохранительными органами уделяется недостаточно внимания вопросам полноты и достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

Так, при проведении проверок деятельности правоохранительных органов Октябрьского административного округа г. Мурманска прокуратурой округа выявлено 227 нарушений, допущенных органами предварительного расследования округа при учёте преступлений, а также при формировании форм федерального статистического наблюдения о работе органов следствия и дознания.

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа г. Мурманска устранено 26 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе с необоснованным отражением либо неотражением сведений о совершении преступлений в общественных местах, в том числе на улице (16); о сумме причиненного материального ущерба (3), о подразделениях и службах, выявивших преступление (1). Выявлено необоснованное занижение в статистическом учёте сведений о размере установленного материального ущерба, причиненного преступлениями, на общую сумму более 225 тысяч рублей. Выявлено необоснованное завышение в статистическом учёте сведений о размере причиненного преступлениями материального ущерба на общую сумму более 650 тысяч рублей.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 11 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 22 должностных лица, в том числе 5 руководителей подразделений различного уровня.