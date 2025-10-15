Прокуратурой выявлены нарушения при содержании Мурмашинского кладбища

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения требований законодательства при содержании Мурмашинского кладбища, в ходе которой были установлены нарушения в деятельности администрации городского поселения Мурмаши Кольского района, ответственной за содержание кладбища.

Нарушения выразились в ненадлежащем осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, что повлекло нарушения порядка содержания мест захоронения.

В целях устранения нарушений законности в адрес органа местного самоуправления внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news/reg-news?item=108885670