Прокуратурой выявлены нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности в мурманских городских поликлиниках

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска с привлечением должностных лиц Отдела надзорной деятельности г. Мурманска УНД и ПР ГУ - МЧС России по Мурманской области была проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности Государственного областного учреждения здравоохранения «Мурманская городская детская поликлиника № 4».

Проведенной проверкой в деятельности ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, создающие реальную угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетних детей.

По результатам проверки 17 сентября текущего года руководителю Мурманской городской детской поликлиники № 4 выдано представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности.

Аналогичные нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности выявлены в деятельности ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2», в целях устранения которых также внесено представление прокурора.