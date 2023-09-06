Прокурор Мурманской области и руководитель регионального исполкома ОНФ разбирались в многочисленных жалобах северян, на которые не было должной реакции органов власти

5 сентября прокурор Мурманской области Сергей Паволин и руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич провели тематический приём граждан по вопросам реализации программных мероприятий, направленных на формирование комфортной городской среды, повышение качества дорог.

На приёме были рассмотрены обращения северян.

Например, жильцы дома №9 по Театральному бульвару Мурманска обратились в Министерство строительства Мурманской области с просьбой перенести капитальный ремонт дома на более ранний срок, чем 2043 год. Аргументом для скорейшего ремонта является техническое заключение, которое жильцы сделали за свой счёт. Также данный дом 100% подходит по всем критериям, которые установлены ст. 2 закона Мурманской области от 24.06.2023 №1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территорий Мурманской области». Дом по адресу: г. Мурманск, Театральный бульвар, 9 построен в 1933 году, является объектом культурного наследия регионального значения, а также «Домом врачей». Но власти не принимают всё это во внимание и отказываются делать капитальный ремонт уникального дома.

Другое обращение касалось вопроса нарушения жилищных прав, а именно о незаконном переустройстве и перепланировке собственником нежилого помещения (цокольного этажа) в доме №3 по ул. Тарана в Мурманске. Факты перепланировки подтверждены со стороны ГЖИ Мурманской области, администрация города Мурманска подтверждает, что разрешения на перепланировку не выдавалось. В настоящее время собственник не исправил выявленные нарушения.

Жалуются горожане и на состояние дороги и дворовой территорией по адресу: г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 62. Дорожное покрытие частично отсутствует, на дороге образовалась большая и глубокая яма длиной более 3 метров, шириной во всё дорожное полотно, глубиной более 20 см, на всём протяжении дороги вдоль дома №62 дорога имеет многочисленные и сильные дефекты, а именно просадки, выбоины, ямы, диаметр которых достигают в длину более 30-40 см, ширину более 50-60 см, глубину более 5-15 см. Ливневая канализация отсутствует.

Рядом расположены офис №8627/01339 АО «Сбербанк», в который ходят пенсионеры со всего района, ателье, магазин и кафе. Администрация ссылается на УК, та в свою очередь ничего не делает.

Капитальный ремонт МКД 9 по ул. Николаева. Жильцы обеспокоены состоянием своего МКД, согласно заключения экспертов, фундамент жилого дома, отмостка, внутридомовые инженерные сети (ХВС и ГВС), система отопления, система водоотведения ограниченно-работоспособны, износ фундамента дома составляет 60%, износ отмостки 60%, износ внутридомовых инженерных сетей (ХВС, ГВС) 65%, износ системы отопления 65%, износ системы водоотведения 65%. После капитального ремонта крыши и ремонта фасада прошло не более трёх лет, но фасад в данный период времени потрескался, местами отвалился, внутри помещения выявлены нарушения в наклоне пола.

Горожане обращались в СК. СК направил обращение обратно в прокуратуру Ленинского округа на дополнительную проверку.

Было рассмотрено обращение по вопросу заброшенного здания по адресу: г. Мурманск, пр-д Капитана Тарана, 11. Данное здание повреждено пожаром. При этом объект не имеет ограждения по периметру, оконные и дверные проёмы частично не зашиты, охрана объекта отсутствует, также не имеется знаков, предупреждающих об опасности, что способствует несанкционированному свободному проникновению внутрь. Особое внимание надо уделить тому, что указанное здание расположено вблизи Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская городская детская поликлиника №1», муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Мурманска «Средняя образовательная школа №1», а также объекта рекреационного назначения «Рябиновая аллея», что способствует несанкционированному свободному проникновению внутрь неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

С 2019 г. неоднократно мурманчане поднимали вопрос ремонта участка дорожного покрытия возле домов №№21 и 23 по ул. Папанина. Из года в год на данном участке дороги образуется наледь, колейность, проталины, огромные лужи, что затрудняет движение для пешеходов и автомобилей. Летом – огромные ямы, зимой – лёд высотой с автомобиль. В доме №21 находится «Дом молодёжи – SOS», где воспитываются подростки из многодетных приёмных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей, и отделение Всероссийского общества глухих. В 2019 году активисты Народного фронта за свой счёт заказывали снегоуборочную технику для расчистки двора. Обращались в ГЖИ Мурманской области и прокуратуру.

А в городском парке ЗАТО г. Североморск (ул. Ломоносова, 10) произошёл несчастный случай. Проходя по деревянному настилу вдоль тропинки, женщина порезала ноги. Поверху деревянного настила лежал металлический лист, который не был закреплён и впился в ноги, что привело к многочисленным порезам и нетрудоспособности. Всё это произошло в городском парке, который обязано содержать в порядке МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморска». В адрес МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморска» с 2020 года неоднократно вносились предписания об устранении нарушений в городском парке, но реакции нет.

По всем поступившим обращениям, взятым Сергеем Паволиным под свой личный контроль, даны соответствующие поручения. О результатах разрешения обращений и принятых мерах реагирования граждане будут уведомлены в установленном порядке.

Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта.