Прокурор Мурманской области проведет личный приём граждан

7 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности прокурор Мурманской области Сергей Владимирович Паволин проведёт личный приём граждан по вопросам соблюдения прав многодетных семей при получении мер социальной поддержки.

Приём состоится с 11 до 13 часов в помещении прокуратуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18 а.

Мурманчанам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан в указанной сфере.

Предварительная запись на приём осуществляется ежедневно по телефону 8 (8152) 47-38-08, а также в прокуратуре Октябрьского административного округа города Мурманска 5 и 6 июля дежурным прокурором и по телефону 8 (8152) 45-48-26 - с 9 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.