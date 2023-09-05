Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт личный приём участников СВО и их семей

7 сентября с 11 часов до 13.00 прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт личный приём участников специальной военной операции и членов их семей.

Личный приём граждан состоится в помещении филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 23, корп.1.

Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительная запись на личный приём осуществляется дежурным прокурором по телефонам: 8 (8152) 47-38-08, 47-25-93, а также путём личного обращения в прокуратуру области, в филиал фонда либо по телефону 8 (902) 281-85-85.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news?item=90028688