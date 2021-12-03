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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 11:45

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабря

Приём пройдёт совместно с уполномоченным по правам человека.

Сергей Паволин - человек для области новый и назначен недавно. Однако внимательный и знающий читатель заметит, что за этот короткий период произошёл ряд очень важных антикоррупционных событий для области, начиная от возбуждения дел за передачу квартиры в коммерческий найм мэром Оленегорска Олегом Самарским собственному сыну (теперь уже бывшим мэром), заканчивая прокурорским представлением в адрес муниципальных депутатов Зеленоборского, после которого ушла в отставку Ирина Самарина.

В эту же копилку можно добавить лишение полномочий депутата Кириллова, который «забыл» о существовании банковского счёта и даже исковое заявление прокуратуры в суд об отмене нормативных актов Мурманского горсовета. А на днях выяснилось, что у надзорного органа появились претензии к квартальным премиям главы Печенгского округа Андрею Кузнецову…

Так что теперь, господа чиновники, которые шли во власть ради доступа к бюджетным деньгам, прекращайте спать спокойно! В области появился человек, с приходом которого началась мощная антикоррупционная работа.

Приём граждан будет осуществляться с 15.00 до 17.00 в здании прокуратуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а.

Жители области могут также обратиться на приём и задать все интересующие вопросы в режиме видеосвязи, обратившись в территориальную прокуратуру по месту жительства.

Предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре Мурманской области по телефону 8 (8152) 47-38-54, а также в аппарате уполномоченного по правам  человека в Мурманской области по телефону 8 (8152) 45-31-16, а также в прокуратурах городов, округов и районов области.

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции гражданам рекомендуется  на личном приёме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

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