Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт совместно с руководителем Мурманского регионального исполкома ОНФ Максимом Сахневичем личный приём граждан

5 сентября прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с руководителем Мурманского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максимом Сахневичем проведут тематический приём граждан по вопросам реализации программных мероприятий, направленных на формирование комфортной городской среды, повышение качества дорог.

Личный приём граждан состоится с 11.00 до 13.00 в помещении прокуратуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а.

Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительная запись на личный приём осуществляется дежурным прокурором по телефонам: 8 (8152) 47-38-08, 47-25-93, а также путём личного обращения в прокуратуру области.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news?item=89981464