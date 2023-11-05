Прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с представителями органов исполнительной власти региона проведёт приём граждан по вопросу предоставления потребителям коммунальных услуг ненадлежащего качества

14 ноября с 11 часов до 12.30 прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с министром государственного жилищного и строительного надзора региона Алёной Кузнецовой, заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Сергеем Лупанским и руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Александром Сергеевым проведут совместный личный приём граждан по вопросу предоставления потребителям отопления и горячего водоснабжения ненадлежащего качества.

Мероприятие состоится в помещении прокуратуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а.

Обратившимся на личный приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод в указанной сфере.

Предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре области в период с 6 по 10 ноября 2023 года с 9 часов до 13 часов и с 14 часов до 18 часов по номерам телефонов: 8 (8152) 47-38-54, 78-78-99, а также путем личного обращения в прокуратуру области.