Прокурор Мурманской области совместно с руководителем Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Мурманской области проведут тематический приём граждан

16 апреля 2024 года прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с управляющим Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Мурманской области Вадимом Корновым проведут тематический прием граждан по вопросам исполнения законодательства при осуществлении пенсионного, социального обеспечения, обязательного социального страхования, предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Мероприятие состоится с 11.00 до 12.30 в помещении отделения по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 26. Для отдаленных территорий региона предусмотрена возможность приёма граждан посредством видеоконференцсвязи, осуществляемой через клиентские службы СФР.

Предварительная запись на приём осуществляется до 12 апреля 2024 года в прокуратуре области по телефонам: 8 (8152) 40-31-14, 78-78-99, также путём личного обращения в прокуратуру области.

Обратившимся на личный приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.