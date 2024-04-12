Прокурор Мурманской области совместно с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов проведут приём граждан

23 апреля 2024 года прокурор Мурманской области Сергей Паволин совместно с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов области Александром Малюшкиным проведут приём жителей Кольского района по вопросам соблюдения законов об исполнительном производстве.

Мероприятие состоится с 11.00 до 13.00 в помещении администрации Кольского района по адресу: г. Кола, Советский проспект, 50.

Для отдаленных территорий района, в том числе: ЗАТО Александровск, Видяево, н.п. Островной предусмотрена возможность приёма граждан посредством видеоконференцсвязи, осуществляемой через местные администрации.

Предварительная запись на приём осуществляется до 18 апреля года в прокуратуре области и в Кольского района по телефонам: 8 (81553) 341-80, 8 (8152) 40-31-14, 78-78-99, также путём личного обращения в прокуратуру Кольского района.

Обратившимся на личный приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.