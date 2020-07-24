Прокурорам Мурманской области приходится бороться с нарушениями законодательства в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов

В первом полугодии 2020 года с целью устранения нарушений законодательства об охране рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов органами прокуратуры области в суды общей юрисдикции в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства направлено 185 исковых (административных исковых) заявлений на общую сумму 1 млн 892 тысячи рублей. Из них судами с участием прокурора рассмотрено и удовлетворено 112 исковых (административных исковых) заявлений на общую сумму 6 млн 151 тысячу рублей и ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора прекращено производство по 2 исковым (административным исковым) заявлениям на общую сумму 329 тысяч рублей.

С целью устранения нарушений законодательства об охране водных биологических ресурсов прокурорами городов, округов, районов области в суды общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства направлено 5 исковых заявлений на общую сумму 114 тысяч рублей. Из них судом с участием прокурора рассмотрен и удовлетворен 1 иск на общую сумму 28 тысяч рублей, 4 иска на общую сумму 86 тысяч рублей находятся в стадии рассмотрения.

В суды общей юрисдикции в порядке Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации направлено 174 административных исковых заявления о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей сведения о различных способах изготовления электроудочки и остроги (схема изготовления, инструкция по изготовлению), запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Из них судами с участием прокурора рассмотрено и удовлетворено 108 административных исковых заявлений, производство по 12 административным искам прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора, 54 административных иска находятся на рассмотрении.

В порядке статьи 44 УПК РФ органами прокуратуры области предъявлено 6 исковых заявлений в защиту интересов Российской Федерации и муниципальных образований о взыскании ущерба, причиненного преступлениями и правонарушениями экологической направленности, на общую сумму 1 млн 778 тысяч рублей. Из рассмотренных с участием прокурора дел указанной категории судом удовлетворено 3 исковых заявления на общую сумму 6 млн 123 тысячи рублей, производство по 2 исковым заявлениям на общую сумму 329 тысяч рублей прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора, 1 иск - в стадии рассмотрения.