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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 14:00

Прокурорами Мурманской области в I полугодии 2021 года выявлено свыше тысячи нарушений антикоррупционного законодательства

В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции за первое полугодие 2021 года. За первые шесть месяцев года прокурорами выявлено свыше тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, в целях устранения которых внесено 483 акта прокурорского реагирования, в том числе 148 представлений, 232 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, досрочно прекращены полномочия двух депутатов представительных органов местного самоуправления, расторгнут 1 трудовой договор, заключенный с нарушением порядка его заключения.

Продолжена практика пресечения административных правонарушений, связанных с коррупционными правонарушениями: 19 лиц привлечено к административной ответственности с назначением штрафов в сумме 730 тысяч рублей, более половины из которых уже погашены.

В рамках реализации процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами пресекались факты мошенничества при исполнении договоров в государственной сфере, растраты вверенных денежных средств муниципального предприятия, а также факт коммерческого подкупа. По материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела, по которым ведётся расследование. В суды направлено 2 уголовных дела, по одному из которых вынесен обвинительный приговор.

В целях восстановления интересов государства, а также государственных, муниципальных учреждений и предприятий прокурорами в суды направлено 7 исковых заявлений на сумму свыше 47 млн рублей. 8 заявлений на сумму 15,7 млн рублей, в том числе заявленные в 2020 г., рассмотрены, требования прокуроров признаны обоснованными, удовлетворены и прекращены ввиду добровольного их исполнения, остальные находятся в стадии рассмотрения. По результатам работы по исполнительным документам, где иски о взыскании ущерба предъявлялись органами прокуратуры области, а также по иным основаниям реально взыскано свыше 10 млн рублей.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов из 349 нормативных правовых актов и их проектов исключено 425 коррупциогенных факторов.

Судами области рассмотрено 15 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 17 лиц. По результатам их рассмотрения осуждено 14 лиц, трое из них приговорены к реальному лишению свободы.

В числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности: 9 руководителей и работников государственных областных и муниципальных учреждений, 4 руководителя коммерческих организаций, 4 - иные лица.

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