Прокурором города Кандалакша выявлены нарушения природоохранного законодательства

Прокурором города Кандалакша в ходе выездной проверки в гп. Зеленоборский выявлено место образования несанкционированной свалки.

На открытом грунте в хаотичном порядке расположены твёрдые отходы в виде бутылок из стекла и пластика, полиэтиленовых пакетов, различных видов тары утратившей потребительские свойства, из картона, полимерных материалов, строительные материалы.

Конституцией Российской Федерации закреплено право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

По результатам проверки в адрес администрации муниципального образования внесено представление.