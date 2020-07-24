Прокуроры нашли нарушения на детских площадках города атомщиков

Прокуратурой г. Полярные Зори проведена проверка исполнения МКУ «Управление городским хозяйством» законодательства в части содержания детских игровых и спортивных площадок, во время которой было установлено, что на всех игровых и спортивных площадках отсутствуют информационные информационные таблички.

Пунктом 7.8 ГОСТ Р 52301-2013 определено, что регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки. Вместе с тем, размещенные на 14 детских площадках качели и горки требуют ремонта и окрашивания, подтягивание узлов крепления, так же, не обеспечено удаление камней с территорий площадок.

Наличие указанных нарушений свидетельствует о неисполнении должностными лицами МКУ «УГХ» своих обязанностей в части надлежащего содержания детских игровых площадок, что создает угрозу безопасности детей при использовании игрового и спортивного оборудования на территории муниципального образования.

По результатам проверки прокурором города начальнику МКУ «Управление городским хозяйством» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.