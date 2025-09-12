Заплыв через Кольский залив состоитсяМурманчан на фестиваль «Гольфстрим» доставят бесплатные автобусы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.25 14:30

Променад на ручье Чистом соединит микрорайоны Мурманска

В рамках рабочего выезда в Первомайский административный округ временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев вчера проконтролировал ход работ по строительству променада в зоне отдыха «Чистый ручей» и оценил качество дорожного ремонта на улице Капитана Орликовой.

Парковая зона «Чистый ручей» на проспекте Кольском создана в 2023 году по инициативе мурманчан в рамках президентского национального проекта «Жильё и городская среда» и губернаторского стратегического плана «На Севере — жить!». Деревянный променад длиной более 300 метров дополнит инфраструктуру ставшего популярным у мурманчан места отдыха и прогулок.

На данный момент работы по сооружению променада подходят к концу. Уже установлены опоры освещения, завершается монтаж на металлический каркас дощатого настила.

Как отметил Иван Лебедев, работы идут с опережением графика. Променад станет не только прогулочным маршрутом, но и удобной, короткой повседневной пешеходной связью между микрорайонами по обе стороны Кольского проспекта. Дорожка будет поддерживаться в порядке и зимой — эта задача возложена на МАУК «Мурманские городские парки и скверы». На маршруте планируется установить скамейки, урны и систему видеонаблюдения.

На улице Капитана Орликовой дорожники обновили покрытие проезжей части на площади более 11700 кв. метров, тротуаров — более 4000 кв. метров, восстановили колодцы, смонтировали ограждение и «лежачих полицейских».

По словам врип главы города, после завершения работ подрядчик занят устранением недочётов,  в частности, заменой тактильной плитки на отдельных участках. Эта технология доступной среды применяется в Мурманске впервые, и совершенные ошибки обязательно будут учтены, чтобы не повторить их в грядущем ремонтном сезоне.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30820&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: дефляция в России в августе составила 0,4%, а годовая инфляция в последнем месяце лета замедлилась до 8,14%-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»