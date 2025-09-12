Променад на ручье Чистом соединит микрорайоны Мурманска

В рамках рабочего выезда в Первомайский административный округ временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев вчера проконтролировал ход работ по строительству променада в зоне отдыха «Чистый ручей» и оценил качество дорожного ремонта на улице Капитана Орликовой.

Парковая зона «Чистый ручей» на проспекте Кольском создана в 2023 году по инициативе мурманчан в рамках президентского национального проекта «Жильё и городская среда» и губернаторского стратегического плана «На Севере — жить!». Деревянный променад длиной более 300 метров дополнит инфраструктуру ставшего популярным у мурманчан места отдыха и прогулок.

На данный момент работы по сооружению променада подходят к концу. Уже установлены опоры освещения, завершается монтаж на металлический каркас дощатого настила.

Как отметил Иван Лебедев, работы идут с опережением графика. Променад станет не только прогулочным маршрутом, но и удобной, короткой повседневной пешеходной связью между микрорайонами по обе стороны Кольского проспекта. Дорожка будет поддерживаться в порядке и зимой — эта задача возложена на МАУК «Мурманские городские парки и скверы». На маршруте планируется установить скамейки, урны и систему видеонаблюдения.

На улице Капитана Орликовой дорожники обновили покрытие проезжей части на площади более 11700 кв. метров, тротуаров — более 4000 кв. метров, восстановили колодцы, смонтировали ограждение и «лежачих полицейских».

По словам врип главы города, после завершения работ подрядчик занят устранением недочётов, в частности, заменой тактильной плитки на отдельных участках. Эта технология доступной среды применяется в Мурманске впервые, и совершенные ошибки обязательно будут учтены, чтобы не повторить их в грядущем ремонтном сезоне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30820&page=1