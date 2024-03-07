Променять выходной на работу 8 Марта россияне готовы лишь за дополнительную плату

Отмены Международного женского дня в России не хотят. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, выполненного по заказу «Russia Today», в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

В преддверии 8 Марта «SuperJob» решил выяснить (чисто гипотетически), не пора ли отменить праздник. Оказалось, остаться без Женского дня в календаре россияне не хотят: 82% мужчин и 89% женщин высказались против отмены. Чуть больше тех, кому не нужен Международный женский день, — среди мужчин с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (17%): «Не очень хорошая история праздника, европейское происхождение». Впрочем, и среди них большинство против отмены 8 Марта.

Праздник праздником, но работа важнее. Трудиться в Международный женский день согласились бы 8 из 10 мужчин, работающих по 5-дневному графику с выходными в субботу и воскресенье: 66% — за дополнительную плату, 4% — за отгулы, 9% — без каких-либо условий («Для меня работа — самый главный приоритет»).

Выйти на работу в Международный женский день готовы 2 из 3 женщин, занятых на 5-дневке: 59% — за дополнительную плату, 6% — за отгулы, 2% — просто так.

Отказаться от праздничного выходного и среди мужчин, и среди женщин чаще готовы опрошенные моложе 34 лет и те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Трудиться 8 Марта не готовы 16% мужчин и 28% женщин.

Время проведения опроса: 20—28 февраля 2024 года.