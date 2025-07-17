Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 13:30
Промысел-2025: рыбаки Северного бассейна добыли 201,3 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала текущего года и на 16 июля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2619,7 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 201,3 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 115,8 тысячи тонн; пикши – 35 тысяч тонн (+2 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 292,2 тысячи тонн водных биоресурсов (+13,3% к уровню 2024 года).
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