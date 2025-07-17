Промысел-2025: рыбаки Северного бассейна добыли 201,3 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала текущего года и на 16 июля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2619,7 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 201,3 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 115,8 тысячи тонн; пикши – 35 тысяч тонн (+2 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 292,2 тысячи тонн водных биоресурсов (+13,3% к уровню 2024 года).