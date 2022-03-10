Промысел российского флота на Северном бассейне идёт в штатном режиме

К 9 марта текущего года отечественные рыбаки выловили более 15,2 тысячи тонн мойвы, или 55% от национальной квоты России в Баренцевом море. Ход промысла обсудили на координационной группе по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Сейчас в экспедиции работают три российских судна, другие суда, которые вели промысел неделей ранее, находятся на перегрузе или сдаче уловов в портах.

По прогнозам Полярного филиала ВНИРО, в исключительной экономической зоне России с 8 по 13 марта скопления рыбы будут находиться в восточной части Рыбачьей банки на стыке с Юго-Западным склоном Мурманской банки с последующим смещением в юго-западном направлении, в Варенгер фьорд. В норвежской экономической зоне (НЭЗ) формирование промысловых скоплений ожидается на локальных участках акваторий районов Фулей и Маланг банка, Нордкинская банка и Норвежский желоб. Здесь сохранится концентрация мойвы в течение второй декады марта.

Североморское территориальное управление продолжает мониторинг ситуации на промысле: смена экипажей идет по плану, никаких осложнений нет. При сохранении текущей динамики российская квота будет выбрана к концу марта.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, на заседании рабочей группы обсудили организацию добычи других видов водных биоресурсов в Северном бассейне и ситуацию с приловами сайды на промысле трески. Территориальному управлению поручено повести разъяснительную работу с теми компаниями, которые превышают лимиты прилова, чтобы они приняли меры по соблюдению решений Северного научно- промыслового совета. Кроме того, необходимо усилить работу флота по другим объектам рыболовства.

Главная задача – эффективная работа российского флота в Северо-Восточной Атлантике, поэтому сфера действия рабочей группы будет расширена. На последующих заседаниях планируется рассматривать вопросы добычи других объектов промысла Баренцева моря, в первую очередь трески, пикши и путассу.

Фото: https://fish.gov.ru/news/2022/03/09/promysel-rossijskogo-flota-v-severnom-bassejne-idet-v-shtatnom-rezhime/