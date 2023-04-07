Промышленность России набирает обороты: обзор отрасли по итогам первого квартала 2023 года
По итогам первого квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тысяч вакансий. Это на 22% больше, чем в четвёртом квартале 2022, а также на 58% больше, чем в первом квартале прошлого года. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в промышленном секторе страны и выяснили основные тренды развития индустрии в начале 2023 года.
Работодательский спрос
В тройку регионов по наибольшему спросу на производственных специалистов и рабочих по итогам квартала вошли Москва (11,3% вакансий от всего объёма по стране), Петербург (7,5%), и Московская область (6,6%). Также в рейтинг попали работодатели Урала, Сибири и Юга России (наглядно на диаграмме 1).
По итогам первых трёх месяцев 2023 года работодатели СЗФО из промышленного сектора разместили более 45000 вакансий. В данном случае также зафиксирован рост спроса на персонал: +25% к четвертому кварталу 2022 года, а также +87% к началу прошлого года.
Таким образом, промышленная сфера на Северо-Западе страны оказалась даже более активной в точки зрения развития, поиска и набора персонала, чем в других регионах России.
Из всего объёма вакансий на рынке труда СЗФО каждая шестая вакансия размещена именно в сфере промышленности.
Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Петербург (68% от всего объёма по сфере в СЗФО, что на 4% больше, чем в конце 2022 года). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало). На третьем – Мурманская и Калининградская область (по 4% в каждом регионе). Также держится спрос на промышленных работников в Архангельской области (3% вакансий по всему Северо-Западу). В Новгородской области и Коми спрос держится на уровне 3% вакансий. Также по 2% вакансий приходится на Псковскую область и Карелию, в НАО чуть менее 1%.
По данным сервиса «Люди в цифрах» hh.ru, в целом по стране в I квартале 2023 года чаще всего публиковали вакансии в производственной сфере и искали новый персонал следующие компании:
- Газпром нефть
- Газстройпром
- Стройтранснефтегаз
- Группа компаний Система
- Черкизово, Группа предприятий
- Ростелеком
- ANCOR
- АК АЛРОСА
- СИБУР, Группа компаний
- Регро
- Российские железные дороги
- МАГНИТ, Розничная сеть
- ЭФКО, Управляющая компания
- ВСМПО-АВИСМА, Корпорация
- Алабуга, ОЭЗ ППТ
Востребованные профессии
Самыми востребованными специалистами у работодателей из сферы производства и промышленности стали менеджеры по работе с клиентами (8,5% вакансий с начала года в сфере промышленности), инженеры-конструкторы и проектировщики (5,8% вакансий). Также в рейтинг вошли токари, слесари, водители и электромонтажники. Наибольшую долю в данном рейтинге занимают рабочие профессий (14 специализаций) (наглядно на диаграмме 2).
Соискательская активность
Аналитика рынка труда показывает, что каждое десятое резюме в России по итогам первого квартала разместили россияне, ищущие работу в сфере промышленности и производства: 12% резюме с начала года. Соискательская активность в промышленной сфере за последние месяцы была выше прошлогодней. По сравнению с концом 2022 года активность таких соискателей увеличилась на 53%.
Самыми активными в поиске работы в сфере производства оказались жители Москвы (16,6% новых резюме за квартал), Петербурга (10,3%) и Московской области (6,4%) (наглядно на диаграмме 3).
В Северо-Западном Федеральном округе с начала квартала в сфере промышленность больше всего резюме разместили петербуржцы (74% от всего объема в СЗФО или боле 86000). На втором месте – Ленобласть (7% соискателей), на третьем – Калининградская область (5%) (наглядно на диаграмме 4).
Россияне, интересующиеся работой в промышленной сфере, как правило, претендуют на места инженеров (19% резюме в IV кв. 2022 или более 104000 соискателей), сервисных инженеров (10%), технологов (8%), слесарей (7%), машинистов (7%), а также научных специалистов (6%). В данном случае превалируют инженерные специальности над рабочими (наглядно на диаграмме 5).
В связи с тем, что россияне стали чаще выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию, начал расти и уровень конкуренции за рабочие места (соотношение числа резюме на одну вакансию). На данный момент на одну вакансию в производственной сфере страны могут откликаться до 2 кандидатов, в регионах СЗФО чуть больше – до 3 человек, в Петербурге – 2,2 человека на место.
При этом подобный уровень конкуренции всё равно ниже нормы по рынку, которая составляет 5-6 человек на вакансию. Кадровый голод и дефицит кандидатов всё ещё достаточно острый в сфере производства. Для сравнения: средний уровень конкуренции в целом на рынке труда страны на данный момент – 4,6 человек на рабочее место, в регионах СЗФО – 4,3 кандидата на вакансию, в Петербурге – до 6 человек (наглядно на графике 1).
Зарплаты и условия работы
На данный момент диапазон предлагаемых зарплат в производственной сфере страны от 50000₽ до 114943₽. За год зарплаты в производственной сфере выросли как в целом по стране, так и в каждом регионе СЗФО. Наибольший рост предлагаемой зарплаты в СЗФО зарегистрирован в вакансиях Ненецкого АО (+24%). На втором месте по росту зарплат Карелия (+17%), на третьем – Коми и Мурманская область (по +14%). При этом наибольшие зарплаты в сфере производства предлагают работодатели Коми (78674 рубля), Петербурга (74825 рублей) и НАО (72805 рублей.
Соискатели за год также увеличили зарплатные запросы: в целом по стране рост ожиданий в производственной сфере составил +21% до 81477 рублей.
Динамика средней предлагаемой зарплаты в сфере производства, март 2023:
|
регион
|
мар.23
|
мар.22
|
динамика, в %
|
динамика, в руб.
|
Санкт-Петербург
|
74 825 ₽
|
66 636 ₽
|
12%
|
8 188 ₽
|
Ленинградская область
|
67 289 ₽
|
61 817 ₽
|
9%
|
5 472 ₽
|
Новгородская область
|
54 743 ₽
|
54 587 ₽
|
0%
|
156 ₽
|
Республика Коми
|
78 674 ₽
|
69 011 ₽
|
14%
|
9 663 ₽
|
Республика Карелия
|
57 734 ₽
|
49 526 ₽
|
17%
|
8 208 ₽
|
Мурманская область
|
72 199 ₽
|
63 398 ₽
|
14%
|
8 801 ₽
|
Архангельская область
|
61 580 ₽
|
55 696 ₽
|
11%
|
5 884 ₽
|
Калининградская область
|
48 325 ₽
|
47 213 ₽
|
2%
|
1 112 ₽
|
Псковская область
|
52 308 ₽
|
49 489 ₽
|
6%
|
2 819 ₽
|
Ненецкий АО
|
72 805 ₽
|
58 750 ₽
|
24%
|
14 055 ₽
|
|
Москва
|
91341
|
83990
|
9%
|
7 351 ₽
|
Россия
|
67499
|
59438
|
14%
|
8 061 ₽
Динамика средней ожидаемой зарплаты в сфере производства, март 2023:
|
регион
|
мар.23
|
мар.22
|
динамика, в %
|
динамика, в руб.
|
Санкт-Петербург
|
76 174 ₽
|
71 869 ₽
|
6%
|
4 305 ₽
|
Ленинградская область
|
72 127 ₽
|
67 783 ₽
|
6%
|
4 344 ₽
|
Новгородская область
|
56 493 ₽
|
51 834 ₽
|
9%
|
4 659 ₽
|
Республика Коми
|
76 817 ₽
|
73 693 ₽
|
4%
|
3 124 ₽
|
Республика Карелия
|
64 708 ₽
|
60 863 ₽
|
6%
|
3 845 ₽
|
Мурманская область
|
90 396 ₽
|
78 395 ₽
|
15%
|
12 001 ₽
|
Архангельская область
|
71 641 ₽
|
68 590 ₽
|
4%
|
3 051 ₽
|
Калининградская область
|
59 862 ₽
|
57 840 ₽
|
3%
|
2 022 ₽
|
Псковская область
|
54 227 ₽
|
49 656 ₽
|
9%
|
4 571 ₽
|
Ненецкий АО
|
127 105 ₽
|
83 782 ₽
|
52%
|
43 323 ₽
|
|
Москва
|
96069
|
92015
|
4%
|
4 054 ₽
|
Россия
|
81477
|
67171
|
21%
|
14 306 ₽
Кроме того, соискателям в промышленной сфере стало больше доступно вакансий с частичной занятостью (+9,4% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года). Также работодатели стали чаще предлагать работу со сменным графиком (+36,6 вакансий), гибким графиком (+10,2%) и вахтой (+18%).
При промышленные и производственные компании продолжают наращивать объём вакансий для опытных специалистов со стажем более 6 лет в промышленной сфере: +31% новых вакансий с требованием опыта для кандидатов. В свою очередь число вакансий для начинающих специалистов без опыта выросло за год лишь на 5%.