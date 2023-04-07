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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 12:00

Промышленность России набирает обороты: обзор отрасли по итогам первого квартала 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тысяч вакансий. Это на 22% больше, чем в четвёртом квартале 2022, а также на 58% больше, чем в первом квартале прошлого года. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в промышленном секторе страны и выяснили основные тренды развития индустрии в начале 2023 года.

По итогам первого квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тысяч вакансий. Это на 22% больше, чем в четвёртом квартале 2022, а также на 58% больше, чем в первом квартале прошлого года. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в промышленном секторе страны и выяснили основные тренды развития индустрии в начале 2023 года.

Работодательский спрос

В тройку регионов по наибольшему спросу на производственных специалистов и рабочих по итогам квартала вошли Москва (11,3% вакансий от всего объёма по стране), Петербург (7,5%), и Московская область (6,6%). Также в рейтинг попали работодатели Урала, Сибири и Юга России (наглядно на диаграмме 1).

По итогам первых трёх месяцев 2023 года работодатели СЗФО из промышленного сектора разместили более 45000 вакансий. В данном случае также зафиксирован рост спроса на персонал: +25% к четвертому кварталу 2022 года, а также +87% к началу прошлого года.

Таким образом, промышленная сфера на Северо-Западе страны оказалась даже более активной в точки зрения развития, поиска и набора персонала, чем в других регионах России.

Из всего объёма вакансий на рынке труда СЗФО каждая шестая вакансия размещена именно в сфере промышленности.

Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Петербург (68% от всего объёма по сфере в СЗФО, что на 4% больше, чем в конце 2022 года). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало). На третьем – Мурманская и Калининградская область (по 4% в каждом регионе). Также держится спрос на промышленных работников в Архангельской области (3% вакансий по всему Северо-Западу). В Новгородской области и Коми спрос держится на уровне 3% вакансий. Также по 2% вакансий приходится на Псковскую область и Карелию, в НАО чуть менее 1%.

По данным сервиса «Люди в цифрах» hh.ru, в целом по стране в I квартале 2023 года чаще всего публиковали вакансии в производственной сфере и искали новый персонал следующие компании:

  • Газпром нефть
  • Газстройпром
  • Стройтранснефтегаз
  • Группа компаний Система
  • Черкизово, Группа предприятий
  • Ростелеком
  • ANCOR
  • АК АЛРОСА
  • СИБУР, Группа компаний
  • Регро
  • Российские железные дороги
  • МАГНИТ, Розничная сеть
  • ЭФКО, Управляющая компания
  • ВСМПО-АВИСМА, Корпорация
  • Алабуга, ОЭЗ ППТ

Востребованные профессии

Самыми востребованными специалистами у работодателей из сферы производства и промышленности стали менеджеры по работе с клиентами (8,5% вакансий с начала года в сфере промышленности), инженеры-конструкторы и проектировщики (5,8% вакансий). Также в рейтинг вошли токари, слесари, водители и электромонтажники. Наибольшую долю в данном рейтинге занимают рабочие профессий (14 специализаций) (наглядно на диаграмме 2).

Соискательская активность

Аналитика рынка труда показывает, что каждое десятое резюме в России по итогам первого квартала разместили россияне, ищущие работу в сфере промышленности и производства: 12% резюме с начала года. Соискательская активность в промышленной сфере за последние месяцы была выше прошлогодней. По сравнению с концом 2022 года активность таких соискателей увеличилась на 53%.

Самыми активными в поиске работы в сфере производства оказались жители Москвы (16,6% новых резюме за квартал), Петербурга (10,3%) и Московской области (6,4%) (наглядно на диаграмме 3).

В Северо-Западном Федеральном округе с начала квартала в сфере промышленность больше всего резюме разместили петербуржцы (74% от всего объема в СЗФО или боле 86000). На втором месте – Ленобласть (7% соискателей), на третьем – Калининградская область (5%) (наглядно на диаграмме 4).

Россияне, интересующиеся работой в промышленной сфере, как правило, претендуют на места инженеров (19% резюме в IV кв. 2022 или более 104000 соискателей), сервисных инженеров (10%), технологов (8%), слесарей (7%), машинистов (7%), а также научных специалистов (6%). В данном случае превалируют инженерные специальности над рабочими (наглядно на диаграмме 5).

В связи с тем, что россияне стали чаще выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию, начал расти и уровень конкуренции за рабочие места (соотношение числа резюме на одну вакансию). На данный момент на одну вакансию в производственной сфере страны могут откликаться до 2 кандидатов, в регионах СЗФО чуть больше – до 3 человек, в Петербурге – 2,2 человека на место. 

При этом подобный уровень конкуренции всё равно ниже нормы по рынку, которая составляет 5-6 человек на вакансию. Кадровый голод и дефицит кандидатов всё ещё достаточно острый в сфере производства. Для сравнения: средний уровень конкуренции в целом на рынке труда страны на данный момент – 4,6 человек на рабочее место, в регионах СЗФО – 4,3 кандидата на вакансию, в Петербурге – до 6 человек (наглядно на графике 1).

Зарплаты и условия работы

На данный момент диапазон предлагаемых зарплат в производственной сфере страны от 50000₽ до 114943₽. За год зарплаты в производственной сфере выросли как в целом по стране, так и в каждом регионе СЗФО. Наибольший рост предлагаемой зарплаты в СЗФО зарегистрирован в вакансиях Ненецкого АО (+24%). На втором месте по росту зарплат Карелия (+17%), на третьем – Коми и Мурманская область (по +14%). При этом наибольшие зарплаты в сфере производства предлагают работодатели Коми (78674 рубля), Петербурга (74825 рублей) и НАО (72805 рублей.

Соискатели за год также увеличили зарплатные запросы: в целом по стране рост ожиданий в производственной сфере составил +21% до 81477 рублей.

Динамика средней предлагаемой зарплаты в сфере производства, март 2023:

регион

мар.23

мар.22

динамика, в %

динамика, в руб.

Санкт-Петербург

74 825 ₽

66 636 ₽

12%

8 188 ₽

Ленинградская область

67 289 ₽

61 817 ₽

9%

5 472 ₽

Новгородская область

54 743 ₽

54 587 ₽

0%

156 ₽

Республика Коми

78 674 ₽

69 011 ₽

14%

9 663 ₽

Республика Карелия

57 734 ₽

49 526 ₽

17%

8 208 ₽

Мурманская область

72 199 ₽

63 398 ₽

14%

8 801 ₽

Архангельская область

61 580 ₽

55 696 ₽

11%

5 884 ₽

Калининградская область

48 325 ₽

47 213 ₽

2%

1 112 ₽

Псковская область

52 308 ₽

49 489 ₽

6%

2 819 ₽

Ненецкий АО

72 805 ₽

58 750 ₽

24%

14 055 ₽

 

 

Москва

91341

83990

9%

7 351 ₽

Россия

67499

59438

14%

8 061 ₽

 

Динамика средней ожидаемой зарплаты в сфере производства, март 2023:

регион

мар.23

мар.22

динамика, в %

динамика, в руб.

Санкт-Петербург

76 174 ₽

71 869 ₽

6%

4 305 ₽

Ленинградская область

72 127 ₽

67 783 ₽

6%

4 344 ₽

Новгородская область

56 493 ₽

51 834 ₽

9%

4 659 ₽

Республика Коми

76 817 ₽

73 693 ₽

4%

3 124 ₽

Республика Карелия

64 708 ₽

60 863 ₽

6%

3 845 ₽

Мурманская область

90 396 ₽

78 395 ₽

15%

12 001 ₽

Архангельская область

71 641 ₽

68 590 ₽

4%

3 051 ₽

Калининградская область

59 862 ₽

57 840 ₽

3%

2 022 ₽

Псковская область

54 227 ₽

49 656 ₽

9%

4 571 ₽

Ненецкий АО

127 105 ₽

83 782 ₽

52%

43 323 ₽

 

 

Москва

96069

92015

4%

4 054 ₽

Россия

81477

67171

21%

14 306 ₽

 

Кроме того, соискателям в промышленной сфере стало больше доступно вакансий с частичной занятостью (+9,4% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года). Также работодатели стали чаще предлагать работу со сменным графиком (+36,6 вакансий), гибким графиком (+10,2%) и вахтой (+18%).

При промышленные и производственные компании продолжают наращивать объём вакансий для опытных специалистов со стажем более 6 лет в промышленной сфере: +31% новых вакансий с требованием опыта для кандидатов. В свою очередь число вакансий для начинающих специалистов без опыта выросло за год лишь на 5%.

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