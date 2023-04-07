Промышленность России набирает обороты: обзор отрасли по итогам первого квартала 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тысяч вакансий. Это на 22% больше, чем в четвёртом квартале 2022, а также на 58% больше, чем в первом квартале прошлого года. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в промышленном секторе страны и выяснили основные тренды развития индустрии в начале 2023 года.

По итогам первого квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тысяч вакансий. Это на 22% больше, чем в четвёртом квартале 2022, а также на 58% больше, чем в первом квартале прошлого года. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в промышленном секторе страны и выяснили основные тренды развития индустрии в начале 2023 года.

Работодательский спрос

В тройку регионов по наибольшему спросу на производственных специалистов и рабочих по итогам квартала вошли Москва (11,3% вакансий от всего объёма по стране), Петербург (7,5%), и Московская область (6,6%). Также в рейтинг попали работодатели Урала, Сибири и Юга России (наглядно на диаграмме 1).

По итогам первых трёх месяцев 2023 года работодатели СЗФО из промышленного сектора разместили более 45000 вакансий. В данном случае также зафиксирован рост спроса на персонал: +25% к четвертому кварталу 2022 года, а также +87% к началу прошлого года.

Таким образом, промышленная сфера на Северо-Западе страны оказалась даже более активной в точки зрения развития, поиска и набора персонала, чем в других регионах России.

Из всего объёма вакансий на рынке труда СЗФО каждая шестая вакансия размещена именно в сфере промышленности.

Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Петербург (68% от всего объёма по сфере в СЗФО, что на 4% больше, чем в конце 2022 года). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало). На третьем – Мурманская и Калининградская область (по 4% в каждом регионе). Также держится спрос на промышленных работников в Архангельской области (3% вакансий по всему Северо-Западу). В Новгородской области и Коми спрос держится на уровне 3% вакансий. Также по 2% вакансий приходится на Псковскую область и Карелию, в НАО чуть менее 1%.

По данным сервиса «Люди в цифрах» hh.ru, в целом по стране в I квартале 2023 года чаще всего публиковали вакансии в производственной сфере и искали новый персонал следующие компании:

Газпром нефть

Газстройпром

Стройтранснефтегаз

Группа компаний Система

Черкизово, Группа предприятий

Ростелеком

ANCOR

АК АЛРОСА

СИБУР, Группа компаний

Регро

Российские железные дороги

МАГНИТ, Розничная сеть

ЭФКО, Управляющая компания

ВСМПО-АВИСМА, Корпорация

Алабуга, ОЭЗ ППТ

Востребованные профессии

Самыми востребованными специалистами у работодателей из сферы производства и промышленности стали менеджеры по работе с клиентами (8,5% вакансий с начала года в сфере промышленности), инженеры-конструкторы и проектировщики (5,8% вакансий). Также в рейтинг вошли токари, слесари, водители и электромонтажники. Наибольшую долю в данном рейтинге занимают рабочие профессий (14 специализаций) (наглядно на диаграмме 2).

Соискательская активность

Аналитика рынка труда показывает, что каждое десятое резюме в России по итогам первого квартала разместили россияне, ищущие работу в сфере промышленности и производства: 12% резюме с начала года. Соискательская активность в промышленной сфере за последние месяцы была выше прошлогодней. По сравнению с концом 2022 года активность таких соискателей увеличилась на 53%.

Самыми активными в поиске работы в сфере производства оказались жители Москвы (16,6% новых резюме за квартал), Петербурга (10,3%) и Московской области (6,4%) (наглядно на диаграмме 3).

В Северо-Западном Федеральном округе с начала квартала в сфере промышленность больше всего резюме разместили петербуржцы (74% от всего объема в СЗФО или боле 86000). На втором месте – Ленобласть (7% соискателей), на третьем – Калининградская область (5%) (наглядно на диаграмме 4).

Россияне, интересующиеся работой в промышленной сфере, как правило, претендуют на места инженеров (19% резюме в IV кв. 2022 или более 104000 соискателей), сервисных инженеров (10%), технологов (8%), слесарей (7%), машинистов (7%), а также научных специалистов (6%). В данном случае превалируют инженерные специальности над рабочими (наглядно на диаграмме 5).

В связи с тем, что россияне стали чаще выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию, начал расти и уровень конкуренции за рабочие места (соотношение числа резюме на одну вакансию). На данный момент на одну вакансию в производственной сфере страны могут откликаться до 2 кандидатов, в регионах СЗФО чуть больше – до 3 человек, в Петербурге – 2,2 человека на место.

При этом подобный уровень конкуренции всё равно ниже нормы по рынку, которая составляет 5-6 человек на вакансию. Кадровый голод и дефицит кандидатов всё ещё достаточно острый в сфере производства. Для сравнения: средний уровень конкуренции в целом на рынке труда страны на данный момент – 4,6 человек на рабочее место, в регионах СЗФО – 4,3 кандидата на вакансию, в Петербурге – до 6 человек (наглядно на графике 1).

Зарплаты и условия работы

На данный момент диапазон предлагаемых зарплат в производственной сфере страны от 50000₽ до 114943₽. За год зарплаты в производственной сфере выросли как в целом по стране, так и в каждом регионе СЗФО. Наибольший рост предлагаемой зарплаты в СЗФО зарегистрирован в вакансиях Ненецкого АО (+24%). На втором месте по росту зарплат Карелия (+17%), на третьем – Коми и Мурманская область (по +14%). При этом наибольшие зарплаты в сфере производства предлагают работодатели Коми (78674 рубля), Петербурга (74825 рублей) и НАО (72805 рублей.

Соискатели за год также увеличили зарплатные запросы: в целом по стране рост ожиданий в производственной сфере составил +21% до 81477 рублей.

Динамика средней предлагаемой зарплаты в сфере производства, март 2023:

регион мар.23 мар.22 динамика, в % динамика, в руб. Санкт-Петербург 74 825 ₽ 66 636 ₽ 12% 8 188 ₽ Ленинградская область 67 289 ₽ 61 817 ₽ 9% 5 472 ₽ Новгородская область 54 743 ₽ 54 587 ₽ 0% 156 ₽ Республика Коми 78 674 ₽ 69 011 ₽ 14% 9 663 ₽ Республика Карелия 57 734 ₽ 49 526 ₽ 17% 8 208 ₽ Мурманская область 72 199 ₽ 63 398 ₽ 14% 8 801 ₽ Архангельская область 61 580 ₽ 55 696 ₽ 11% 5 884 ₽ Калининградская область 48 325 ₽ 47 213 ₽ 2% 1 112 ₽ Псковская область 52 308 ₽ 49 489 ₽ 6% 2 819 ₽ Ненецкий АО 72 805 ₽ 58 750 ₽ 24% 14 055 ₽ Москва 91341 83990 9% 7 351 ₽ Россия 67499 59438 14% 8 061 ₽

Динамика средней ожидаемой зарплаты в сфере производства, март 2023:

регион мар.23 мар.22 динамика, в % динамика, в руб. Санкт-Петербург 76 174 ₽ 71 869 ₽ 6% 4 305 ₽ Ленинградская область 72 127 ₽ 67 783 ₽ 6% 4 344 ₽ Новгородская область 56 493 ₽ 51 834 ₽ 9% 4 659 ₽ Республика Коми 76 817 ₽ 73 693 ₽ 4% 3 124 ₽ Республика Карелия 64 708 ₽ 60 863 ₽ 6% 3 845 ₽ Мурманская область 90 396 ₽ 78 395 ₽ 15% 12 001 ₽ Архангельская область 71 641 ₽ 68 590 ₽ 4% 3 051 ₽ Калининградская область 59 862 ₽ 57 840 ₽ 3% 2 022 ₽ Псковская область 54 227 ₽ 49 656 ₽ 9% 4 571 ₽ Ненецкий АО 127 105 ₽ 83 782 ₽ 52% 43 323 ₽ Москва 96069 92015 4% 4 054 ₽ Россия 81477 67171 21% 14 306 ₽

Кроме того, соискателям в промышленной сфере стало больше доступно вакансий с частичной занятостью (+9,4% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года). Также работодатели стали чаще предлагать работу со сменным графиком (+36,6 вакансий), гибким графиком (+10,2%) и вахтой (+18%).

При промышленные и производственные компании продолжают наращивать объём вакансий для опытных специалистов со стажем более 6 лет в промышленной сфере: +31% новых вакансий с требованием опыта для кандидатов. В свою очередь число вакансий для начинающих специалистов без опыта выросло за год лишь на 5%.