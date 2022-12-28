Промышленные предприятия региона за 3 года вложили в развитие муниципалитетов Мурманской области более 9 млрд рублей

Областным правительством выстроено долгосрочное и конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми промышленными предприятиями, являющимися гарантами экономического благополучия региона. В регионе успешно реализуются пять соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с крупнейшими компаниями, работающими в регионе: ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Апатит», ГК «Росатом», АО «МХК «ЕвроХим».

Кроме того, администрациями Кировска и Апатиты также заключены муниципальные соглашения с компаниями, входящими в группу компаний ПАО «АКРОН». Администрацией города Кандалакша заключено соглашение о сотрудничестве с местным филиалом АО «РУСАЛ Урал» – «Кандалакшский алюминиевый завод».

В рамках сотрудничества, и это кроме налоговых отчислений, компаниями в развитие муниципалитетов за 3 года дополнительно вложено 9,3 млрд рублей. За 2020-2022 годы в рамках региональных и муниципальных соглашений в десяти населенных пунктах совместными усилиями реализовано 126 различных мероприятий. Прежде всего это проекты по благоустройству городской среды, в том числе и масштабные, реализация крупных инфраструктурных объектов социальной направленности в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта, ремонт дорог местного значения, развитие туристической инфраструктуры, оказание материальной поддержки молодым специалистам и другие проекты социальной направленности.

«Правительство Мурманской области отмечает значительный вклад ключевых промышленных предприятий в социально-экономическое развитие региона. А реализованные мероприятия говорят о том, что мы являемся надёжными партнёрами и консолидируем совместные усилия, направленные на повышение качества жизни в муниципалитетах – на территориях присутствия компаний. В настоящее время также готовится к заключению региональное соглашение о сотрудничестве с компанией «ГМК «Норильский никель» и госкорпорацией «Росатом», так как соглашения с ними заканчивают свое действие в 2022 году», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, при участии ПАО «НОВАТЭК» проведены мероприятия по реновации имущественного комплекса и отремонтирован корпус «Л» Мурманского государственного технического университета. При поддержке компании также будет реализован знаковый проект по приспособлению к современному использованию здания кинотеатра «Родина» в Мурманске.

При поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» закуплено медицинское оборудование для Мончегорской ЦРБ, приобретено модульное здание с аппаратом МРТ, выполнен ремонт помещений и оборудованы лаборатории в Мончегорском политехническом колледже, проведены масштабные мероприятия по замене окон в садах и школах Мончегорска и Печенгского округа, выполнен ремонт бассейна в средней школе № 5 Мончегорска, благоустроены 25 дворовых территорий в Мончегорске и 37 – в Печенгском округе.

В рамках соглашения с АО «Апатит» приобретено медицинское оборудование для лечебных корпусов и поликлиник, средства защиты, проведено реабилитационное лечение в ООО «Тирвас» более 1,5 тысяч жителей Кировска и Апатитов, оказана материальная помощь дошкольным учреждениям, учреждениям образования, Кировскому и Апатитскому филиалам МАГУ, выполнены ремонтные работы, реконструкция и благоустройство учреждений культуры в Кировске и Апатитах, выполнен ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта «Хибины», разработан мастер-план по развитию горнолыжного комплекса, введён в эксплуатацию ресторанный комплекс на вершине горы Айкуайвенчорр и др. Также выполнены мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий Апатитов и Кировска, реализуется проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Кировске.

Госкорпорацией «Росатом» в Полярных Зорях реализованы мероприятия по благоустройству мемориального комплекса «Вечный огонь», общественной территории по улице Пушкина, общественной территории бульвара «Северное сияние», построена «Лыжная база», отремонтированы дороги местного значения, реализованы проекты «Полярные Зори – город света», «Атом-остров», «Бережливая поликлиника», а также профинансировано содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры.

В рамках соглашения с АО «МХК «ЕвроХим» выполнен ремонт квартир для 12 врачей, также им оказана финансовая помощь, профинансированы расходы на содержание ФОК «Чайка» и оплату абонементов в бассейн для сотрудников компании.

В рамках заключенных трех муниципальных соглашений городов Апатиты и Кировск с предприятиями, входящими в группу компаний ПАО «АКРОН», в трёх населенных пунктах региона реализовано 21 мероприятие в сфере благоустройства, по ремонту объектов образования, физкультуры и спорта, культуры. Администрацией города Кандалакша заключено соглашение о сотрудничестве с филиалом АО «РУСАЛ Урал» – выполнено благоустройство Кировской аллеи в Кандалакше (архитектурная концепция «Линия алюминия»).



Фото: https://gov-murman.ru