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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.22 11:00

Промышленный комплекс Мурманской области получит дополнительную поддержку

На территории региона работает Фонд развития промышленности – ещё один инструмент, который призван поддержать наших производителей. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что на данный момент действуют совместные программы с Фондом развития промышленности Российской Федерации, региональные и антикризисные программы поддержки промышленности.

«Напомню, что из областного бюджета фонду мы выделили 100 миллионов рублей, ещё 86 миллионов выделено из федерального бюджета», - сообщил Андрей Чибис.

Также губернатор акцентировал внимание, что поддержку могут получить производители молочной продукции, хлебобулочных изделий, обрабатывающие производства, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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Анна
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Д.О Вернер
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катерина
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