Промышленный комплекс Мурманской области составляет основу экономики региона - Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл выездное заседание правительства Мурманской области в Мончегорске. Одним из ключевых вопросов стало развитие промышленного комплекса региона в 2023 году. Глава региона отметил, что промышленный комплекс составляет основу экономики региона, его доля в валовом региональном продукте составляет 47,8%.

«По масштабу промышленного комплекса в валовом региональном продукте Мурманская область входит в топ-20 регионов России. Доля обрабатывающей промышленности в ВРП – 33,6%, это 8-е место по России. Объём отгруженной продукции всего промышленного комплекса за 2022 год превысил 1,1 трлн рублей – по нему регион на 27-м месте в стране», – перечислил губернатор.

Предприятия промышленного комплекса обеспечивают занятость почти четверти работников всех отраслей экономики региона; средняя зарплата в основных отраслях промышленного комплекса выше, чем по региону.

«Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых – 130,5 тысячи рублей. Практически во всех отраслях промышленности наблюдался рост зарплаты сотрудников в среднем на 20% за 2022 год. Хочу поблагодарить всех руководителей, несмотря на довольно сложный год, санкции, с учётом всех рисков, которые возникали, поддержать наших работников, было особенно важно. Мы об этом договаривались с руководством и акционерами компаний. Спасибо всем, кто выполнил дополнительно взятое на себя социальное обязательство», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что при поддержке президента Владимира Путина приняты все решения по газификации Мурманской области, а также по добыче и переработке лития.

«Реализация этих проектов позволит привлечь многомиллиардные инвестиции и налоги в экономику Мурманской области с созданием нескольких десятков тысяч рабочих мест. Сейчас прорабатываются технологические вопросы проекта», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru