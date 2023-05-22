Пронзительная трогательность, юмор, почти детективная интрига и мистика - спектакль «Папа. Адажио»

Как сообщает Мурманский областной драматический театр, пьеса – обладатель трёх премий «Мольер», номинант престижных театральных премий Великобритании «Theatre Awards UK» и «Evening Standart Theatre Awards». Флориана Зеллера в 2016 году «The Guardian» назвала «самым ярким молодым драматургом нашего времени».

В спектакле «Папа. Адажио» по пьесе известного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера, как и в жизни, трагичность переплетена с комическими ситуациями и житейским юмором. Спектакль с самого начал и до конца держит в напряжении, побуждая зрителя постоянно задаваться вопросом: что происходит на сцене – триллер, похищение, семейно-бытовая драма?

Как сообщает Мурманский областной драматический театр, пьеса – обладатель трёх премий «Мольер», номинант престижных театральных премий Великобритании «Theatre Awards UK» и «Evening Standart Theatre Awards». Флориана Зеллера в 2016 году «The Guardian» назвала «самым ярким молодым драматургом нашего времени».

Спектакль состоится 2 июня в 19.00.

Фото и видео: https://vk.com/video-623014_456239355